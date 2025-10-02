日銀が２日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４７円０７～０９銭と前営業日比０４銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１７２円８１～８５銭と同０５銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１７５０～５１ドルと横ばいだった。 出所：MINKABU PRESS