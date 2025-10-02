PayPay銀行は10月1日に、住宅ローンを新規で申し込むユーザーを対象にした、変動金利を0.100％優遇する「住宅ローン金利引き下げキャンペーン」を開始した。●事前審査の申し込みは2026年2月27日まで同キャンペーンでは、対象期間内に申し込みおよび借り入れが完了した人が対象となり、スマートフォン／ネット／でんき優遇割を申し込むことで、年0.500％の変動金利が適用される。事前審査申込期間は10月1日〜2026年2月27日、