9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が、ブランドアンバサダーを務めるラグジュアリーブランド フェンディ（FENDI）が9月24日にイタリア・ミラノ（Milan）で開催した2026年春夏 ウィメンズ・メンズコレクションを訪れた。ショーの模様、また、ショー同日に開催された新たな旗艦店「パラッツォ フェンディ ミラノ（Palazzo FENDI Milano）」のオープニングイベントへの参加に密着した特別な動画が公開された。【全身カット】足長すぎ