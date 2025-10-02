2025年問題として注目されるマイナンバーカードと健康保険証の一体化。ニュースではよく耳にするけれど、実際の生活で体感するタイミングは人それぞれ。この夏、第一子を出産した筆者も、赤ちゃんのマイナンバーカード発行をきっかけに、制度の複雑さや現場の“ズレ”を身をもって経験しました。今回はそのリアルをお届けします。●意外と知られていない!?マイナンバーカードの2025年問題「マイナンバーカードの2025年問題」