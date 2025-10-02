福岡ソフトバンクホークスは、スペースシャワーエンタテインメントプロデューシングおよびセレクトショップ「BEAMS」を展開するビームスと共同でプロデュースする音楽フェス『FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive』（福フェス）を来年1月24日、25日にみずほPayPayドーム福岡で開催。第2弾LIVE ACTとして7組の出演が決定し、第1弾LIVE ACTを含めた出演日も発表された。【動画】Creepy Nuts、「Mirage」×『よふかしのうた