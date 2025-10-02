テレビ東京は3日、『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！20周年SP』（後7：00）を放送する。ゲストに関根勤・三宅健・ゆうちゃみを迎え、3時間にわたってさまざまな名物企画を届ける。【写真】仲の良さが伝わってくる…『そこんトコロ！』レギュラー陣の集合カット20周年に伴い、スタジオセットも一新するが、出演者には当日までシークレット。所の世田谷ベースから提供を受けた小物類や、番組ゆかりの凄腕職人たち