2日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝146円79銭前後と、午後5時時点に比べ29銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝172円53銭前後と29銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース