日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月2日の日経225ミニ期近（2025年10月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万6951枚だった。 ◯2025年10月限（特別清算日：10月10日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 16951( 15951) ソシエテジェネラル証券 10085( 10085) SBI証券 6314(270