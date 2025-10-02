中国西部甘粛省酒泉市に世界初の「双塔一機（2つの吸熱塔と1つの発電機）」太陽熱エネルギー貯蔵発電所が建設され、10月1日に全システムのデバッグ段階に入りました。この70万キロワットの「太陽熱エネルギー貯蔵+」プロジェクトは、高さ200メートル以上の吸熱塔2基と、約2万7000個のヘリオスタット（太陽の動きを追跡し、太陽光を特定のターゲットに反射させる装置）から構成されています。ヘリオスタットは「光を追うヒマワリ」