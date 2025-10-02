【ABCテレビの探偵！ナイショスクープ】こどもの頃、深夜のテレビ番組って見ていましたか？私は両親の教育方針から基本的に深夜番組は見せてもらえなかったのですが、唯一許可がおりたのが「探偵！ナイトスクープ」でした。当時はうれしくて理由も聞かず、夢中で見入っていましたが、おそらく何か深い訳があったのでしょう。こんにちは、ABCのPR部員（30代・男性）です。PR部で探偵！ナイトスクープの宣伝担当をしています。