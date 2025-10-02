大相撲秋場所限りで現役を引退した元関脇・宝富士（38＝伊勢ケ浜部屋）が2日、東京・両国国技館の記者クラブで会見した。「やり切った。スッキリしている。精一杯やったので悔いはない」青森県出身で五所川原商高から近大を経て09年初場所で初土俵。11年名古屋場所で新入幕を果たした。得意とする左四つからの寄り、投げで活躍し幕内は78場所務め、最高位は西関脇だった。東十両12枚目で迎えた秋場所は5勝10敗で負け越し、