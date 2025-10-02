いわゆる“統一教会”の元信者らと教団との間の集団調停で、3人について初めて調停が成立しました。世界平和統一家庭連合いわゆる“統一教会”の高額献金をめぐっては、元信者らおよそ190人が合わせて59億円あまりの損害賠償を求めて集団調停を申し立てています。全国統一教会被害対策弁護団によりますと、このうち80代の女性3人について、教団が解決金として合わせて5千数百万円を支払うことで、2日に調停が成立したということで