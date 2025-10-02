「1日1回コレやるだけ！美姿勢になるトレーニング」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が登場。片岡氏は、「姿勢が悪くなっている方は、ここが曲がっているから」と切り出し、意外な姿勢悪化の原因が「実は足の小指」にあることを解説した。 動画では、小指が曲がっていることによって「重心がしっかりと立てなくなってしまい、体幹であるお腹が疲れずに猫背に