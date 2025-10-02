アニメショップなど運営のアニメイト（東京都板橋区）は、ロッテのチョコレート菓子「ビックリマンチョコ」のおまけシールを模した「額装ピンズセット」を受注生産で発売する。額は約25×25センチサイズその受付を、2025年10月29日23時59分までの期間、全国の「アニメイト」店舗およびオンラインショップ、「ムービック通信販売」などで行う。発送は12月26日ごろの予定。「ヘッドロココ」とともに次界を目指す7人の神帝たちを、当