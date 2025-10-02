東証プライム市場に上場する企業の役員のうち、女性の割合について、経団連がきょう（2日）、調査結果を公表しました。役員全体に占める女性の割合は18.4%で、去年から2.3ポイント増加しました。調査は今年7月、東証プライムとスタンダード市場の上場企業3182社を対象に行われました。経団連によりますと、東証プライム市場・上場企業の役員は、男性が1万5266人、女性が3439人で、女性の割合は、去年より2.3ポイント増加し、18.4%