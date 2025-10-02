ＢＴＳのジン（３２）が、ソロファンコンサート「＃ＲＵＮＳＥＯＫＪＩＮ＿ＥＰ．ＴＯＵＲ」のアンコール公演「＃ＲＵＮＳＥＯＫＪＩＮ＿ＥＰ．ＴＯＵＲ＿ＥＮＣＯＲＥ」を開催すると２日、韓国のファンコミュニティープラットフォーム・Ｗｅｖｅｒｓｅ（ウィバース）で発表した。同公演は１０月３１日と１１月１日、仁川文鶴競技場メインスタジアムで行われるという。同会場は、２００２年の日韓サッカーワールドカップ開催時