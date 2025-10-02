【モデルプレス＝2025/10/02】Snow Manの目黒蓮が9月24日、自身がブランドアンバサダーを務める「フェンディ」の2026年春夏コレクションのショーに参加。ミラノでの一日に密着した姿が同ブランド公式SNSにて公開された。【写真】目黒蓮「フェンディ」纏い色気漂う◆目黒蓮「フェンディ」ウィメンズ・メンズコレクションへミラノショールームにて開催された「フェンディ 2026年春夏 ウィメンズ・メンズコレクション」へ向かう目黒は