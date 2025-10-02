ア・リーグの地区シリーズを控えるマリナーズでイチローが?復活?した。４日（日本時間５日）からの決戦に備えてチームは１日（同２日）に本拠地Ｔモバイル・パークで練習試合を行い、イチロー氏（５１＝会長付特別補佐兼インストラクター）がサプライズ登場した。マリナースの「５１」ユニホーム姿で右翼守備につき、軽快な動きで飛球の処理をしてみせた。打席には立たなかったが、チームは大いに盛り上がったという。米メデ