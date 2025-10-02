テレ東にて毎週金曜よる８時に放送中の『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！』。新しい企画を生み出し続けてきた「そこんトコロ」が 10月で放送開始 20 周年となります！明日（10月3日）放送の20 周年突入スペシャルでは、ゲストに関根勤・三宅健・ゆうちゃみを迎え、これでもかと言わんばかりの名物企画てんこ盛りでお届けします。そこんトコロらしさが詰まった怒涛の３時間をお見逃しなく！ 20周年というこ