テオが反省「10球か15球は余計に投げさせてしまった」【MLB】ドジャース 8ー4 レッズ（日本時間2日・ロサンゼルス）ドジャースは1日（日本時間2日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ第2戦に10-5で勝利。地区シリーズ進出を決めた。先発の山本由伸投手は7回途中2失点（自責0）の好投を見せるも、初回にはテオスカー・ヘルナンデス外野手の失策から先取点を失った。T・ヘルナンデスは試合後、ベンチで山本に伝えた“言