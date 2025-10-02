24勝0敗という圧倒的な投球を展開し、球団初のリーグ優勝と日本一の立役者に2025年9月30日、田中将大投手が日米通算200勝を達成した。NPBにおけるキャリアの大半を楽天で過ごし、11シーズンの在籍で通算119勝を挙げた実績を持つ。2013年には24勝0敗、防御率1.27という球史に残る好成績でチームを力強くけん引し、球団史上初のリーグ優勝と日本一の立役者となる圧倒的な活躍を見せた。今回は、球界を席巻した2013年に見せたピッ