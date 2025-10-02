レッズとWCS第2戦米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手は1日（日本時間2日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦に先発し、6回2/3を4安打2失点（自責0）と力投した。初回に失策して先制を許す原因となったテオスカー・ヘルナンデス右翼手は、山本との試合中のやり取りを明かしている。勝てば地区シリーズ進出が決まる一戦。9月の月間MVPに輝いた山本が、先発のマウンドに上がった。初回2死一塁から4番・