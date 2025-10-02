きょう、死体遺棄の疑いで逮捕された、内縁関係にある男女2人。女性の遺体を山中に遺棄した疑いですが、事件は思わぬ形で発覚しました。 【写真を見る】被害女性は｢明るい｣｢上手に人と接する子｣ 33歳女性の遺体を遺棄した疑い 岐阜の “内縁夫婦”を逮捕 警察マークの中で“第2の事件”も （柳瀬晴貴記者）「人目に付かないこの山の中で、白骨化した遺体の一部が見つかりました」 ことし1月、岐阜県揖斐川町の山中で人の