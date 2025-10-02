YouTubeチャンネルで公開された動画「【こりゃすごい】ミニPCにそのままマッチするドッキングステーション『Beelink Mate SE』をレビューします。セットで買ってもいいですね」にて、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、話題のドッキングステーションであるBeelink Mate SEについて詳しく語った。動画では、その外観・質感から、実際の拡張性、SSDの増設手順、そして実測値まで網羅的にレビューしている。