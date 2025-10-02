ドジャース夫人会のインスタグラムが1日（日本時間2日）に更新され、試合前にドジャースタジアムで撮影された集合写真を2日連続で投稿した。大谷の妻の真美子夫人も前日に続いて登場。前日は黒のノースリーブを着用していたが、この日は爽やかな白のトップス姿だった。エドマンやフリーマン、スミスらの夫人とともに華やかな笑顔を見せていた。