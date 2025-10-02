静岡県の国保特定健診のメインキャラクターを務める元レスリング選手の吉田沙保里さんが、2日、県庁を訪れ塚本副知事に挨拶し、県民の積極的な国保特定健診の受診を呼びかけました。塚本副知事のもとを訪れたのは、県の国保特定健診のメインキャラクターを務めるレスリング女子元日本代表で金メダリストの吉田沙保里さんです。県によりますと、健康の大切さを誰よりも知っていることなどから吉田さんを起用したという