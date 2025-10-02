アジア・サッカー連盟は2日、来年1月にサウジアラビアで行われるU―23（23歳以下）アジア・カップの組み合わせを発表し、日本はカタール、アラブ首長国連邦（UAE）、シリアと同じ1次リーグB組に入った。16チームが4組に分かれ、各組上位2位が準々決勝に進出する。日本は2028年ロサンゼルス五輪世代で臨む方針で、大岩監督は「厳しい戦いになる。一戦一戦の積み重ねがこのチームの成長につながる」とコメントした。（共同）