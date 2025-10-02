「一般戦」（２日、平和島）１日の初日１Ｒは６着と大敗した篠田優也（３９）＝兵庫・１０８期・Ａ１＝だが、その後は２、２着と好調。２日の２日目７Ｒは２コースから差して２着を確保し、「水をつかみ出してからのバックの伸びは良かったです。行き足と伸びは満足のいくところまで来ているし、ターン回りもいい」と手応えをつかんでいた。３日の３日目は２走１７点条件（準優進出ボーダーを得点率７・００で想定した場合）