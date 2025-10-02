気象台は、午後5時52分に、大雨警報（浸水害）を青森市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】青森県・青森市に発表 2日17:52時点津軽では、2日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】