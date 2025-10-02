世界で初めて、人類以外の動物が道具を使うことを発見した動物学者のジェーン・グドールさんが亡くなりました。91歳でした。【映像】生前のジェーン・グドール氏ジェーン・グドール研究所は10月1日、グドールさんが講演のために訪れていたアメリカ・ロサンゼルスで亡くなったと発表しました。ロンドンで生まれたグドールさんは、1960年からタンザニアのゴンベ国立公園で野生のチンパンジーの観察を始め、チンパンジーが道具