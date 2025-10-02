「みちょぱ」こと池田美優（26）が2日、都内で行われた「忍たま乱太郎×佐賀県〜豆腐のくにを求めての段〜」プロジェクト発表会に登場した。佐賀県と有名キャラクターなどがコラボする地方創生企画「サガプライズ！」の第42弾企画。「忍たま乱太郎」内で大の豆腐好きキャラクター、久々知兵助とともに佐賀県の豆腐を発信する。この日はデコルテを大胆に露出した白のロングワンピース姿で登場。「豆腐のイベントということで、ちょ