上小阿仁村や北秋田市など県内の約300軒で停電しています。東北電力ネットワークによりますと、午後5時22分ごろから停電しているのは上小阿仁村小沢田の約100軒と、堂川、福舘、仏社地区などの約100軒です。北秋田市でも午後5時22分ごろから、鎌沢、七日市、米内沢のあわせて約100軒で停電しています。今のところ復旧の見通しはたっていません。男鹿市の戸賀地区では午後3時21分ごろに停電が発生し、こちらは午後8時ごろ復旧