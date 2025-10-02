CLリーグフェーズ第2節モナコ対マンチェスター・シティの一戦が行われ、2-2の痛み分けに終わった。72%のボール保持率が示すように、試合を支配していたのはアウェイのシティだ。15分、44分とアーリング・ハーランドが2ゴールを挙げてリードを得ており、80分まではシティの勝利が濃厚だった。しかし、終盤ニコ・ゴンザレスのボックス内でファウルが取られ、90分エリック・ダイアーにそのPKを決められてしまった。今季のシティはアー