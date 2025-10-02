オプテージは、MVNOサービス「mineo」で「Xperia 10 VII」「Xiaomi 15T」「Xiaomi 15T Pro」を10月9日に発売する。 「Xperia 10 VII」は、即撮りボタンを搭載し、すぐに撮影が可能なAndroidスマートフォン。ディスプレイは6.1インチ、19.5:9のFHD+ OLEDで、大きさは約153×72×8.2mm、重量は約168g。価格は7万4184円で、24回（3091円×24回）または36回（2189円＋2057円×35回）の分割払いにも対応する