ボートレースびわこのルーキーシリーズ第17戦「スカパー！・JLC杯」が、2日に開幕した。びわこ初出走の127期福岡支部・宮脇遼太（27）は初日7Rの6号艇で登場し、チルト1度で臨んだ。大激戦の末2着とし「びわこは乗りづらいと聞いていたけど、うねりもそうなくて、めちゃくちゃ乗りやすかった。多分エンジンだと思います」と相棒の49号機に好感触を得ている。「伸びも悪くなかったです。回った後の進み具合も良かった。枠番