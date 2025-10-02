日本テレビは２日、日本時間７日に行われる米大リーグのナ・リーグ地区シリーズ第２戦、ドジャース―フィリーズを全国ネットで緊急生中継すると発表した。大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャースはこの日、レッズに勝利し２連勝でワイルドカードシリーズを突破。ナ・リーグ本塁打王シュワバーを擁し東地区王者のフィリーズに敵地フィラデルフィアで挑む。