【あす3日（金）全国天気】・ポイント西日本は激しい雨も土砂災害など要注意北日本はカラッと晴天沖縄は真夏の暑さ3日（金）は、東シナ海から九州付近に温暖前線がのびてくるでしょう。前線に向かい、南から非常に湿った空気が流れ込むため、九州を中心に、西日本では、雷を伴った激しい雨の降る所がありそうです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水などに、十分な注意が必要です。また大気の状態が不安定で、落雷や竜巻などの