ロッテのドラフト４位・坂井遼（はる）投手＝関東第一＝が２日、本拠のＺＯＺＯで行われた全体練習に参加した。昨夏の甲子園準Ｖ右腕はプロ１年目の今季、イースタン・リーグで２試合、３イニングを投げて勝敗なし、防御率０・００。早ければ４日にも初めて出場選手登録されて、同日の日本ハム戦（ＺＯＺＯ）で救援としてデビューを果たす可能性もある。高校時代７５キロだった体重は、プロの食事や練習などで一時は８８キロ