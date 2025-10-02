ブラックマヨネーズ・吉田敬（52）が1日深夜に放送された読売テレビの新番組「吉田と粗品と」に出演。生活拠点に大阪を選択した理由を語った。相談者から届いた人には言えない悩みを、吉田と霜降り明星・粗品が電話で聞いていく同番組。初回は、お互いの悩みを相談し合う内容となった。粗品からは「大阪に住んではるじゃないですか。（相方・）小杉さんは東京で…というのは珍しい。かく言う自分も、大阪良いかもなあと思って