日本サッカー協会は２日、国際親善試合のパラグアイ戦（１０日・パナスタ）、ブラジル戦（１４日・味スタ）に臨む日本代表メンバーを発表した。２戦目に対戦するブラジルは、ＦＩＦＡランク１９位の日本に対し、同６位。日本は過去２分け１１敗と勝利がなく、０―１で敗れた２０２２年６月以来の顔合わせとなる。南米予選では５位と苦戦したが、日本代表・森保一監督は「世界最強グループにいるのは間違いない。アンチェロッ