◆米大リーグワイルドカードシリーズ第２戦ドジャース８―４レッズ（１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ナ・リーグ西地区王者のドジャースが１日（日本時間２日）、ワイルドカードシリーズ第２戦の本拠地・レッズ戦で逆転勝ちし、２連勝でワイルドカードシリーズ突破と、フィリーズとの地区シリーズ進出を決めた。ドジャース・佐々木朗希投手（２３）は、４点リードの９回に登板してポストシーズ