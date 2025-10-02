「姫山菊花賞」（２日、園田）１番人気で地元のマルカイグアスが向正面で４番手からスパートして差し切り、６月の六甲盃以来となる重賞６勝目を挙げた。２着は２番人気で大井のヴィクティファルスが逃げ粘り、３着には５番人気で船橋のノットリグレットが最後方から直線で外を伸びて入った。マルカイグアスが負けられない一戦を制した。「動きが悪くて何とか勝てた。当初は白山大賞典からＪＢＣへのローテを考えていたが、地