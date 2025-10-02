２日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて０４銭円高・ドル安の１ドル＝１４７円０７〜０９銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、０５銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１７２円８１〜８５銭で大方の取引を終えた。