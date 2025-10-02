モデル・俳優の生見愛瑠が２日、東京・渋谷で行われた、同所に３日からオープンとなる韓国最大ファッションプラットフォーム「ＭＵＳＩＮＳＡ（ムシンサ）」のポップアップストア（２６日まで）のイベントにスペシャルゲストとして登場した。この日は、首元にネックレスを輝かせ、美脚がのぞくカジュアルなコート衣装で登場。同所の印象については「本当に韓国で一番ホットなブランドがすごい集まっててすごくワクワクしました