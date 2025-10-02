フィギュアスケート女子で２０１０年バンクーバー五輪銀メダルの浅田真央さん（３５）が指導者としての意気込みを語った。寝具メーカー「エアウィーヴ」のブランドアンバサダーを務める浅田さんは２日、都内で同社の新商品・新ＣＭの記者発表会に登壇。１９歳から同社の商品を愛用しており、睡眠時の工夫を問われると「エアウィーヴで眠ることです」と笑顔。会場内の笑いを誘った。１７年に現役を引退し、その後はプロスケー