ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡¢£±£°·î£²£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±£²£²Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤È¤Îº£µ¨³«ËëÀï¤Ç¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬?ÆâÄê?¤·¤¿¡£È¬Â¼¤Ïºòµ¨¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ½Ð¾ì»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÁý¤ä¤·¤ÆÂç¤­¤¯ÈôÌö¡£°ìÊý¤Ç¡¢Â¾µåÃÄ¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤âµÞ¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½¹Ô·ÀÌó¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤¿¤á¥È¥ì¡¼¥ÉÏÃ¤â¤¯¤¹¤Ö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¤È¥¹¥¿¥á¥óÁè¤¤¤ò¤¹¤ë¾õ¶·¤Ç