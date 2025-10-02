学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「味玉」はなんの略語？「味玉」はなんの略か知っていますか？ノーヒントで正解したい問題です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「味付け卵、味付け玉子」を略した言葉でした！味玉とは、 殻をむいたゆで卵を、漬け