¾¼ÏÂ¤ÎÉ÷¾ð¤¬»Ä¤ëÊ¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿3¿Í¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ÉÂµ¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¸þ¤­¤ËÀ¸¤­¤ë¾¯½÷¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤·¤ÆºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥ª¥ª¥à¥¿¥¢¥Ä¥·¤ÎÀÄ½Õ¡Ù¤¬9·î26Æü¤«¤éÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î¸Þ½½Íò°¡Èþ¤ò±é¤¸¤¿äªÈþÏÂ»Ò¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ý¤Þ¤º½Ð±é¤Î·Ð°Þ¤«¤é»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÀ¥ÌÚÄ¾µ®¡Ë´ÆÆÄ¤Î±ü¤µ¤Þ¤¬»ä¤ÎYouTube¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤¦¤É´ÆÆÄ¤¬¼ç±é¤ÎÇÐÍ¥¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë