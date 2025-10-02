「それでは新水曜コメンテーターの方をお呼びいたします。この方です！」「中丸？！」10月1日、『5時に夢中!』（TOKYO MX）の新しい水曜コメンテーターが発表された。そのコメンテーターとは、元KAT-TUNの中丸雄一（42）だった。突然の登場にスタジオでは笑いとともに驚きの声が起こり、歓迎ムードに中丸は「あったけえっすね」と一言。それを受けてMCの垣花正（53）が「だって中丸雄一さんがふらっと現れるって爆笑でしょ」という