【figma 後藤ひとり】 2026年5月 発売予定 価格：12,800円 マックスファクトリーは、可動フィギュア「figma 後藤ひとり」を2026年5月に発売する。価格は12,800円。 本商品はアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」の主人公「後藤ひとり」をfigmaで再現したもの。ピンクのジャージにスカート姿が再現され、ロングヘアと特徴的な髪飾りも再現されている。 表情